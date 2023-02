CdS si complimenta con ADL: “Il presidente ha costruito una squadra vincente”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli. Il quotidiano analizza il lavoro fatto da Aurelio De Laurentiis come dirigente, costruendo una squadra forte e determinata. Il club partnopeo sarebbe agli albori di un nuovo ciclo vincente che può risplendere di luce solo a un paio di condizioni:

“Può farcela solo a un paio di condizioni: che Spalletti resti ancora per qualche anno sulla panchina e che De Laurentiis, sempre per due o tre anni, non ceda alle lusinghe che arriveranno per i suoi campioni, ma segua la linea di Angelo Moratti e Silvio Berlusconi. Può anche darsi, come ha detto il presidente, che gli allenatori non sono tenuti a conoscere tutti i giocatori del mondo, ma di sicuro lui ha un allenatore che tutto il mondo gli invidia”. Si legge sul quotidiano.