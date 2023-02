CdS: “Il Napoli sembra il Milan di Ancelotti! Un ciclo vincente? Può aprirlo solo a due condizioni”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il commento del giornalista Alberto Polverosi che azzarda un paragone molto affascinante. Il Napoli come il Milan di Ancelotti. “Sul piano della qualità pura è questa la squadra a cui il Napoli di Spalletti si avvicina di più“, scrive Polverosi. “Ancelotti aveva riempito il Milan di numeri 10 (Pirlo, Seedorf, Rui Costa tutti insieme) e il Napoli di oggi ha perfino un terzino che ha il tocco del 10, Di Lorenzo (riguardare e rimirare l’assist per il palo di Lozano e il colpo di biliardo di sinistro per il 2-0)”.

Gli azzurri possono aprire un ciclo vincente, ma solo a due condizioni: “Che Spalletti resti ancora per qualche anno sulla panchina e che De Laurentiis, sempre per due o tre anni, non ceda alle lusinghe che arriveranno per i suoi campioni, ma segua la linea di Angelo Moratti e Silvio Berlusconi”.