CdM – Napoli, ADL decisioni da grattacapo! Cosa succederà in estate? Le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione circa le scelte future di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il presidente del azzurro, dovrà far fronte a delle decisioni importanti legate non solo ai contratti dei suoi calciatori, ma anche agli obiettivi futuri:

“Il Napoli che domina in Italia e in Europa sta mettendo in mostra anche sulla scena internazionale, con sei vittorie in sette partite di Champions League, il valore dei suoi ragazzi. La prossima estate scandirà il momento delle scelte, se farsi tentare o meno dalle offerte”.