Calamai: “Il Napoli in Champions League non deve temere nessuno”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato del percorso in Champions League del Napoli. “Pensavo che il Napoli avrebbe pagato lo stress emotivo visto l’entusiasmo che si sta vivendo in città, ma mi sbagliavo perché in questo momento il campionato non è altro che un allenamento per la squadra di Spalletti. Spero che possa vincerlo velocemente, consumare il delirio dei festeggiamenti per una settimana e poi concentrarsi sulla Champions. Il Napoli ha un gioco europeo, non è il singolo a comandare il gioco ma il collettivo. Se devo temere un avversario è Ancelotti, perché con la sua semplicità sa smontare qualsiasi avversario. Questo Napoli però non deve temere nessuno, neanche il Manchester City”.