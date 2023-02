Bucchioni: “Il Napoli mi fa impazzire: punta alla Champions”

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in “Forza Napoli Sempre” per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Per descrivere questo Napoli sto perdendo gli aggettivi. Dobbiamo cercarne di nuovi sul vocabolario. Già dissi, qualche tempo fa, che questo Napoli potrebbe assomigliare al Milan di Sacchi per intensità e per tante altre cose. Tutti quelli che amano il calcio dovrebbero innamorarsi di questa squadra che sta esprimendo un calcio straordinario. Si avvicina alla perfezione nei movimenti, nell’intensità, nella voglia di interpretare le partite. Secondo me nel gruppo se lo stanno dicendo che l’obiettivo è la Champions; pubblicamente no, ma è giusto così. Proseguire con un profilo basso”.