Brambati: “Merito di Spalletti se il Napoli va spedito”

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, del Napoli e di Spalletti. Ecco cosa ne pensa:

“Cosa penso del Napoli? Sono molto felice per Spalletti, dopo tanti anni di carriera se lo merita. Poteva già essere ex allenatore del Napoli questa estate, è stato vicino all’addio, ma meglio che non la racconto o faccio fare brutta figura al presidente. Faccio i complimenti a Spalletti e allo scouting del Napoli che è andato a scegliere certi giocatori, avallati dal tecnico”.