Il giornalista Carlo Alvino, nel corso di Kiss Kiss Napoli, ha risposto ad un tifoso in merito alla prossima gara contro l’Empoli, mettendo da parte l’euforia che si respira in città: “Testa solo all’Empoli, tutte le partite sono importanti e non dimentichiamo che bisogna vendicare sportivamente quella sconfitta, ci hanno dato 3 palloni la scorsa stagione. Il Napoli deve fare come i cannibali, deve mangiarseli”.