Roma – Giuntoli: “Il mio futuro? Ho ancora un anno di contratto…”

Nel corso del pre-partita di Eintracht-Napoli, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il direttore sportivo del club partenopeo ha parlato del suo futuro: “Ho un contratto anche per il prossimo anno, non ho problemi e ho grandi rapporti con la famiglia De Laurentiis. Le lodi fanno piacere, ma l’ultima sfida sarà sempre quella che dovrà arrivare”.

Poi, aggiunge: “Guardiamo avanti, non a quello che è stato fatto. Anzi, dobbiamo pensare molte volte alle cose fatte in modo sbagliato e non quelle fatte nel modo giusto”.