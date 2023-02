Antonio Corbo, nel suo editoriale scritto per la Repubblica, ha commentato il successo del Napoli in Champions League contro l’Eintracht.

Questo quanto dichiarato: “Il Napoli in Champions si sente a suo agio, da sperare che continui così. Che in Champions si muova come in Serie A. Che diventi anche la Champions casa sua. Va verso i quarti come fosse seduto su una carrozza reale”.