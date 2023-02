Montervino: “Il Napoli non ha bisogno di cedere nessuno”

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro e bandiera del Napoli, ha parlato a Tuttomercatoweb.

L’ex difensore si è espresso sul cammino del Napoli in Europa e sul capitolo mercato, con particolare attenzione ai due fuoriclasse che stanno asfaltando chiunque gli si pianti dinanzi: “In Europa ci vuole fortuna e molto dipende anche dalla squadra che ci si trova davanti. Sono sicuro che gli azzurri possano dire la propria in Champions. Sul capitolo mercato, credo che non sia alcuna urgenza da parte della società per la prossima stagione di vendere un pezzo pregiato, mi riferisco ovviamente a Osimhen e Kvara in primis. Entrambi hanno un valore importante, ma se dovesse andare via uno dei due il Napoli ha già dimostrato di riuscire sempre a trovare validissimi alternative sul mercato per sostituire al meglio chi parte”.