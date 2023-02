Mattino – Lozano: “È stata una delle mie migliori partite col Napoli…”

Eletto “Man of the Match” dalla UEFA Champions League, Hirving Lozano ha fatto la differenza contro l’Eintracht Frankfurt.

Il messicano ha dimostrato di essere in una condizione atletica straordinaria, in grado di creare superiorità numerica in dribbling: “Penso che questa sia stata una delle mie migliori partite col Napoli. Devo lavorare tanto, tantissimo, e dobbiamo farlo tutti insieme per andare avanti in questa direzione”, ha dichiarato nel corso del post partita. E ancora: “All’inizio era complicata, ma abbiamo giocato una buona partita facendo un grande lavoro di squadra contro una formazione chiusa. I conti non li abbiamo ancora chiusi, ci sono 90 minuti ancora da giocare al Maradona e dobbiamo fare benissimo perché affronteremo una squadra forte”.

Sul percorso in Champions: “Che messaggio mandiamo? Non lo so, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partita dopo partita. La verità è che c’è una squadra forte con buoni ragazzi buoni e ciò è positivo”.