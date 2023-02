Mastella: “Doppia fede Napoli-Benevento? Meglio il Sud italiano al Nord straniero”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato della sua doppia fede calcistica: “Sono cose che mi danno fastidio. Quando Napoli e Benevento si sono affrontate in serie A, il mio cuore era giallorosso. A volte dico: quando il Benevento era in B o in C, nessuno tifava per altre squadre? Io tifo per il Napoli. Sono stato vicepresidente della società azzurra, ho vissuto l’epopea del primo scudetto, così come è stato esaltante l’anno in cui la Strega ha ottenuto la promozione in serie A. Se il Benevento gioca in B, allora sostengo il Napoli in massima serie perché è una squadra meridionale. In un nord in cui ci sono soltanto proprietà straniere, viva il sud dove almeno sono presenti soltanto capitali italiani. – continua Mastella a Ottogol guardando poi alla difficile stagione della Strega – La classifica è corta, da un lato ci agevola ma può crearci anche delle difficoltà. Non è mancata tanta sfortuna, c’è stata una iella così grande come se ne vedono poche in un’annata calcistica. Senza Vigorito saremmo in grande difficoltà, l’ho sempre detto. I calciatori devono rimuovere gli aspetti negativi e proseguire la corsa, mantenendo il giusto equilibrio. Perdere tante partite in casa è stato drammatico, spero che questo non si ripeta. Ci sono le condizioni per riprendersi al meglio. Bisogna salvare la categoria, poi l’anno prossimo Dio pensa“.