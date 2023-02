Marolda insiste su Kim: “Deve ancora dimostrare di aver capito come si marca”

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Radio Marte in “Forza Napoli Sempre” parlando del coreano Kim: “Un eventuale Napoli-Real Madrid sarebbe una grandissima notte di calcio e non è detto che il Real debba giocare segnando ad ogni tiro e non è nemmeno detto che il Napoli debba partire battuto. Nei pronostici potrebbe esserci un minimo di vantaggio per il Real, non foss’altro per la sua storia, per l’esperienza, per la buona sorte che accompagna sempre il suo allenatore. Non dimentichiamo comunque che il Napoli quest’anno gioca con una leggerezza, fiducia e capacità di fare gol. Certamente il Napoli vuole cominciare un ciclo perché prende giocatori giovani e con possibilità di migliorare. Poi dovrà rinnovare il contratto all’allenatore. Quindi Napoli può aprire sicuramente un ciclo. Chiaramente se arrivassero offerte irrinunciabili il club dovrà cedere perché il calcio italiano non può permettersi certi contratti. Spalletti a Napoli sta un pochino smussando il carattere. Sarà l’aria, il mare o quello che vogliamo. Io qui non vedo nemici per lui e forse non ne vede nemmeno lui. Ho visto Kim un po’ più sicuro, soprattutto nelle chiusure laterali. Però secondo me Kim deve ancora dimostrare di aver capito come si marca dalle nostre parti. Ieri i migliori in campo sono stati Lozano, Anguissa e Lobotka. Qualcosa che non è andato a dovere c’è stato ma quando vinci negli ottavi di finale, su un campo complicato come quello di Francoforte, puoi parlare solo bene“.