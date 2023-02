Marchetti: “Il Napoli deve rimanere concentrato per il ritorno. Non è più una sorpresa!”

Luca Marchetti, giornalista sportivo, è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio per parlare di Napoli.

Quest’ultimo ha analizzato la vittoria di ieri a Francoforte: “Il Napoli ormai non è più una sorpresa. Questo bisogna ammetterlo. Gli azzurri sono tranquilli in campionato per un vantaggio importante accumulato e questa serenità aiuta sicuramente anche a preparare meglio le partite in campo europeo come quella di ieri sera. Tuttavia sarà importantissimo avere lucidità e concentrazione anche al ritorno perchè la qualificazione è alla portata assolutamente ma non è ancora arrivata”.