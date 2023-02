Khvicha Kvaratskhelia è stato tra i protagonisti della splendida vittoria del Napoli sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’esterno georgiano è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa Champions League con due gol e quattro assist. Non solo: l’attaccante azzurro è il primo giocatore del Napoli a fornire quattro assist in una singola stagione di Champions League.