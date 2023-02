Non bastava la super vittoria del Napoli a Francoforte, non bastava la grande prestazione, non bastava lo splendido assist per Di Lorenzo, Kvara deve sempre dare quel tocco in più. L’ex Dinamo Tblisi, infatti, ha registrato un dato importante. L’ala del Napoli è il giocatore più giovane ad aver preso parte a più 5 di reti in questa edizione della Uefa Champions League con due gol e quattro assist.