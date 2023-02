Gazzetta – Spalletti vince il premio Nazionale Enzo Bearzot

Grazie al suo impegno come allenatore e non solo, Luciano Spalletti si è aggiudicato il premio Nazionale Enzo Bearzot, giunto alla sua 12esima edizione. A riportarlo, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Stando a quanto si legge sul quotidiano, l’annuncio di questo riconoscimento promosso dall’US Acli insieme alla Figc è arrivato ieri nella sede federale di via Allegri. A farlo, il presidente Acli Damiano Lembo, con la seguente motivazione: “Spalletti riesce a coniugare bel gioco e vittorie, virtù che lo accomuna a Bearzot, come pure l’attitudine all’insegnamento, in campo e fuori”. Il presidente Figc Gabriele Gravina ha quindi rivelato di aver “parlato recentemente con Luciano, che mi ha esposto una bellissima idea. Coordinandosi con noi, vuole entrare nelle scuole, parlare con i ragazzi e lasciare qualcosa di personale alla città partenopea”.

La cerimonia di premiazione sarà a Napoli il 24 marzo.