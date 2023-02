Gazzetta: Moviola Eintracht-Napoli, fiscale l’espulsione di Kolo Muani

Al Deutsche Bank Park, il Napoli di Spalletti piega l’Eintracht Frankfurt e si avvicina alla qualificazione ai quarti di finale, in attesa della sfida di ritorno.

Facendo un’analisi della partita, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone l’accento sulla direzione arbitrale di Artur Soares Dias, ritenendola giusta ma allo stesso tempo fin troppo rigida.

A far discutere è l’espulsione data a Kolo Muani per il fallo commesso su Anguissa. Stando a quanto si legge sul quotidiano, l’arbitro è stato piuttosto fiscale per un pestone dove non c’è violenza né cattiveria.