Del Piero: “Un altro mattone importante per il Napoli. Ora la palla pesa, che personalità!”

L’ex capitano della Juventus ora commentatore per Sky Sport, Alessandro Del Piero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: “Un altro mattone importante come prestazione, ma soprattutto come vittoria perché adesso si passa nella fase un po’ più calda della competizione dove pesa un po’ più la palla e la maglia. Se ora sbagli non hai più il girone che puoi recuperare e la tranquillità di avere due-tre partite. Quindi la personalità con cui hanno portato avanti la partita e vinto è tanta roba”.