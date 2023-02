Bagni: “Tutti vorrebbero evitare il Napoli ora! Possono arrivare in finale se non beccano prima una squadra”

Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro, ha parlato del cammino europeo del Napoli.

La sua intervista, rilascia a Il Corriere dello Sport, si è soffermata anche sulla possibile qualificazione ai quarti di finale di Champions: “Il Napoli è la squadra che tutti vorrebbero evitare in questo momento e credo che sia abbastanza facile capire le motivazioni di questa affermazione dopo il cammino stagionale. Io credo fortemente che il Napoli possa puntare direttamente alla finale della Champions e può riuscirsi, a meno che non abbia la sfortuna di beccare il Manchester City sul suo cammino, squadra che per me è quella da battere in questa edizione”.