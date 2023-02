Bagni sicuro: “Il Napoli può arrivare tranquillamente in finale se…”

Dopo la vittoria di ieri del Napoli sull’Eintracht di Francoforte, Salvatore Bagni ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Di seguito le parole dell’ex calciatore del Napoli: “È sembrata una partita di campionato, questo Napoli non lascia neppure le briciole. Si sapeva già dall’inizio come sarebbe andata a finire. Mi aspettavo questo Napoli e ho visto l’Eintracht stranamente rinunciatario. È una squadra che conosco bene, è molto offensiva, ma con il Napoli ha fatto l’unica partita possibile eppure ha perso. La verità è che impossibile giocare contro questo Napoli che domina le partite dall’inizio alla fine”.

Poi si è soffermato su Osimhen: “Penso che possa segnare un gol a partita. Ero certo dal suo arrivo che avrebbe fatto grandissime cose mentre gli altri sottolineavano solo i suoi difetti. Poi si diceva avesse solo la profondità invece sa fare tutto, avete visto come lega la squadra?”.

Sugli obiettivi del Napoli in Champions: “Se non incontrerà a breve il Manchester può arrivare tranquillamente in finale. Non ha mai avuto un calo, vi rendete conto? Possono farcela. Il City è la squadra da battere nonostante la goleada del Real. Mi piace anche il Benfica che somiglia al Napoli per idea di calcio ma con minor qualità. In generale oggi nessuno vorrebbe incontrare la squadra di Spalletti e non è difficile capire il perché”.