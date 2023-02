Venerato avverte: “In Germania si corre di più e si pressa di più”.

A “Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato.

Eintracht-Napoli

Probabile formazione del Napoli: “Rispetto al Sassuolo avremo tre novità. Non ci saranno Olivera, Elmas e Politano, sostituiti da Mario Rui, Zielinski e Lozano. L’undici titolare potrebbe dunque prevedere l’impiego di Meret, Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo in difesa. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano”.

Che gara si aspetta a Francoforte?

“I tedeschi vantano, al di là dei centimetri, un atletismo considerevole. In Germania si pressa e corre di più rispetto al nostro campionato. L’unico modo che gli azzurri avranno di fronteggiare la loro pressione e impiegare il fraseggio stretto e rapido. In tal modo gli uomini di Spalletti potranno far valere la propria superiorità tecnica, al netto di un vantaggio fisico della squadra di Francoforte. Non credo che il Napoli si snaturerà. I partenopei sapranno valorizzare la propria identità di gioco e qualità, avvalendosi della capacità di voler prevalere sull’avversario e di fornirsi della personalità che quest’anno ha accompagnato gli azzurri. La gara saprà, dunque, dirci se il fraseggio godibile e rapido del Napoli potrà vedersi efficace anche in palcoscenici internazionali. Sarà un buon metro di valutazione, dunque, anche per il nostro calcio”.

Come potrà, la difesa azzurra, fermare Kolo Muani?

“Rrahmani e Kim sono difensori che abbinano fisicità e velocità. Ci saranno sicuramente accorgimenti per limitare il francese, ma credo che la tattica preveda una difesa a priori degli spazi. L’obbiettivo sarà quello di impedire la profondità dell’attacante dell’Eintracht”.