TuttoSport – Victor e le notti europee: l’attaccante vuole la gloria in Champions

Victor Osimhen vuole consacrarsi anche in Champions.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il nigeriano sente la forte esigenza di imprimere il suo marchio anche in terra tedesca e soprattutto nell’Europa dei grandi. Quest’anno in Champions ha giocato solo due partite su sei(andata e ritorno contro il Liverpool) e potrebbe essere giunta l’ora di recuperare il tempo perso. Il quotidiano ha riportato una statistica davvero illuminante, che certifica il livello altissimo del calciatore in materia realizzativa: “Victor vuole consacrarsi a livello europeo per meritarsi l’investitura di degno erede dei due fenomeni, che ha già superato per una statistica che rappresenta cosa potrebbe diventare Osimhen in futuro: ha segnato i suoi primi 100 gol in appena 197 partite, mentre a Messi ne erano servite 210 e a CR7 addirittura 301”.