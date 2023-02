TuttoSport – Napoli da record in Champions: superate tre big europee

Il cammino del Napoli in Champions ha già fatto una parte di storia del club.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, il Napoli ha registrato un record importante nella fase ai gironi. Nessuno ha fatto meglio degli azzurri in un dato statistico specifico: “Il cammino esaltante del Napoli nel gruppo A di Champions è e resterà negli almanacchi. Ben 20 i gol segnati dai partenopei, meglio di superpotenze come Bayern (18), Real Madrid (15) e Manchester City (14). Il rullo compressore di Spalletti irrompe nella fase ad eliminazione diretta con l’intento di fare strada, partendo dal Deutsche Bank Park di Francoforte”. Una macchina da goal che ha sorpreso tutti anche in Serie A e che è pronta a riattivarsi nella competizione più prestigiosa d’Europa.