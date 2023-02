TuttoSport – Kolo Muani e il suo rendimento pazzesco con l’Eintracht

Kolo Muani è senza ombra di dubbio l’uomo più pericoloso ed in forma dell’Eintracht.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport di stamane, l’attaccante francese è reduce da una stagione fino ad ora davvero esaltante dal punto di vista realizzativo: “Un punto di contatto tra quel nefasto 5 agosto e il resto dell’annata però c’è: dopo l’intervallo l’allenatore Oliver Glasner aveva deciso di inserire in campo Randal Kolo Muani, fresco nuovo acquisto del Nantes con cui aveva segnato 21 gol in due anni e vinto una Coppa di Francia – bloccato a parametro zero già dall’inverno precedente al termine di un corteggiamento durato anni nonostante l’interesse di altri club tra i quali anche il Milan. Aveva segnato l’unico gol della serata delle Adler recuperando la palla andando in pressione solitaria su Manuel Neuer e mostrando un notevole spirito d’iniziativa, specialmente considerando il contesto psicologico tutt’altro che semplice nel quale era chiamato ad agire”.