Repubblica – Migliaia di tifosi azzurri a Francoforte in cerca di un biglietto per il match

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrnadosi sulla gara di Champions contro l’Eintracht. Secondo quanto riportato dal quotidiano ci sarebbero oltre 2600 tifosi azzurri presenti a Francoforte in cerca di un biglietto per assistere alla gara:

“C’è allerta in città considerando i tantissimi tifosi partenopei presenti a caccia disperata per un biglietto. Ne sono a migliaia. C’è voglia di vedere il big match di Champions League di stasera, tuttavia sarà inutile: non sarà possibile acquisire tagliandi in extremis”. Si legge sul quotodiano.