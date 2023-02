A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pietro Nicolodi, telecronista Sky:

“Stasera sicuramente l’Eintracht starà molto attento perché ha visto le partite del Napoli. L’Eintracht in Europa mostra spesso una faccia diversa rispetto alla Bundesliga, ricordiamo che ha vinto l’Europa League l’anno scorso. Non penso parta all’assalto scriteriato, perché rischierebbe di prenderne molti in contropiede. È una buona squadra, ma non di fenomeni. Kolo Muani è l’arma in più dei tedeschi. Se il Napoli gioca come sa fare, la porta a casa. Però le previsioni nel calcio contano zero perché basta un episodio e cambia tutto. Kolo Muani ha una potenza fisica veramente devastante. Se la partita la interpreti bene hai ottime chance di portarla a casa. L’Eintracht ha portato a casa la qualificazione con la vittoria di Lisbona al ritorno dopo aver perso 3-0 all’andata. Il lavoro di Spalletti è stato fantastico. Lasciando stare i risultati che sono spaventosi, c’è da dire che il Napoli ha una qualità di gioco elevatissima che non sorprende neanche più perché è sempre così. Kvaratskhelia è interessante come giocatore. Inventa delle cose che sono fuori dal comune e avere un giocatore del genere ti cambia la vita. Lui è ispirato come pochi e cambia tutto. La squadra lo sostiene bene e sta facendo un gran lavoro. A volte puoi avere un giocatore forte, ma se la squadra non lo sostiene non fa la differenza. Kvaratskhelia spacca in quattro le partite, complimenti al Napoli perché non era così scontato arrivare su questo giocatore. Se il Napoli può vincere la Champions League? Andiamo avanti turno per turno perché nella Champions ti deve andare tutto bene fino all’ultima partita. Ma il Napoli se la gioca. Il Napoli non parte battuto con nessuno. Distruggere il Liverpool o l’Ajax come ha fatto il Napoli non è facile. Il Napoli non ha concesso all’Ajax di uscire dalla propria metà campo in quella partita. La maturità della squadra nel girone mi ha impressionato. La fase ad eliminazione diretta è più difficile. Se il Napoli gioca un calcio anti italiano? Diciamo che gli stereotipi sul calcio italiano ci sono, anche se non siamo più catenaccio e basta. Non ci sono più i difensori di una volta o l’atteggiamento ostruzionistico di una volta, anche le squadre meno forti provano a giocarsi la partita. Il Napoli è qualcosa di parecchio diverso dal resto del calcio italiano”.