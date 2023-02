Napoli, Meret, l’agente: “Ci vedremo col club per discutere un ulteriore rinnovo”

Andrea Pastorello agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Tv Play per commentare il futuro del suo assistito.

“Quella di Meret è stata un’estate travagliata, ma tutti abbiamo trovato una soluzione di maggior equilibrio – ha detto Pastorello -. Meret si è preso la titolarità a Napoli, abbiamo avuto buon senso e abbiamo saputo aspettare. Alex ha fatto bene sotto mercato e si è meritato la conferma, noi con il club abbiamo ottimi rapporti e abbiamo dato ottimi segnali a prolungare il contratto del portiere. Con il club abbiamo trovato una corretta intesa. Questa è un’annata incredibile, guardate il lavoro che ha fatto la società campana. Dopo è stata tutta una conseguenza, oggi Meret sta calcando le orme di tutti i suoi compagni. Stanno facendo un campionato straordinario e la classifica parla chiaro. Stava crescendo un Napoli importantissimo – prosegue l’agente del portiere azzurro -. Alex si è sempre trovato bene in questa città, voleva giocare a Napoli ed è stato semplice. Abbiamo trovato un ottimo equilibrio e il club ha la serenità di non avere un calciatore in scadenza. Allo stesso abbiamo dato tempo ad Alex di dimostrare tutto il suo valore all’interno del club. Abbiamo deciso di continuare insieme, non abbiamo prolungato tantissimi anni e poi ci troveremo con il Napoli, a fine stagione, credo per prolungare ancora il suo contratto”.