I cori di stampo razziale (“zingaro”) ricevuti dal centrocampista della Juventus Filip Kostic al momento della sostituzione nella sfida contro lo Spezia tengono ancora banco con il sindaco della città ligure, Pierluigi Peracchini, che ha detto la sua spiegando che si tratta solo di uno sfottò:

“La società resta amareggiata di finire sulle cronache, ma detto questo dopo la guerriglia di maggio dei tifosi napoletani, che hanno devastato curva ed un quartiere, non penso che ci si debba offendere per qualche battuta o sfottò. Rivedetevi le immagini della guerriglia, altro non è, creata dai tifosi del Napoli a suo tempo: concittadini picchiati da gente scesa da pulmini, pronti con cinture e corpi contundenti a fare del male. Io penso che sia stata una pagina vergognosa per i napoletani. Mai chiesto scusa per altro. Io deprecai invece altre situazioni. Da Napoli non ho avuto una voce ed una riga di scuse”.