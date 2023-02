Il Mattino – Manca poco al compleanno di mister Spalletti: il Napoli potrebbe fargli un bel regalo

Luciano Spalletti è vicinissimo ormai al compimento dei suoi 64 anni di vita.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’allenatore del Napoli festeggerà il compleanno tra una ventina di giorni e si augura di ricevere un regalo all’altezza dal suo Napoli. Dopo tanta esperienza nel mondo del calcio, potrebbe essere arrivato il momento della gloria anche per il toscano. Il focus: “Le maree cambiano, puoi essere bravo a surfare sulla prima onda oppure puoi essere tenace

nell’aspettare quella giusta, aspettando il tuo mercoledì da leoni. Ecco, questo sembra il mercoledì giusto. Luciano tra pochi giorni festeggia i 64 anni (il 9 marzo): sa che la gavetta è un alfabeto culturale, un classico che viene imposto a tutti, non solo mentalmente. Lui l’ha attraversata tutta, senza perdersi una fermata. È evidente che questo Napoli sembra in grado di varcare i confini del mondo: non solo passare il turno con l’Eintracht ma spingersi ancora più avanti”.