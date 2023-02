Il responsabile del settore giovanile del Napoli Gianluca Grava è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Molto emozionante sentire la musica della Champions, ho avuto la fortuna di viverla dal vivo allo stadio. La crescita del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Siamo fieri anche noi che all’epoca siamo riusciti a dare un contributo importante alla crescita della squadra. Zerbin e Gaetano in Champions è emozionante, mia moglie mi prende in giro perché mi emoziono al solo pensiero di quello che potrebbe succedere. Quando si è tifosi del Napoli non si può non provare questa sensazione di orgoglio. Chi ha avuto la fortuna di indossare questa maglia sa di avere avuto un dono speciale, si ha la consapevolezza di vivere qualcosa di importante. Indossare questa maglia e calcare il terreno di gioco del Maradona è da brividi. Questo è un grande gruppo e lo sta dimostrando sul campo. Bisogna dare l’anima per questa maglia, ed oggi la squadra dal primo al novantesimo se la combatte sempre. Non a caso stanno arrivando questi risultati. Kvara? Attualmente sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore, ho avuto la fortuna di giocare con Lavezzi. Kvara ha lo stesso atteggiamento del Pocho.”