GdS – Vergogna a Francoforte: scritte e adesivi contro i tifosi napoletani

La città è presidiata dalle forze dell’ordine. Lunedì alcuni sostenitori azzurri sono stati costretti a lasciare un pub dopo schiaffi e spintoni

C’è un allarme ordine pubblico su Francoforte. Le vide del centro sin da stamattina sono state presidiate dalle forze dell’ordine. Ma nessun problema nella parte antica di Romer e anche in quella moderna dell City, dove c’è anche l’albergo di Napoli con centinaia di tifosi azzurri che stazionano nei pressi.

Al pub uno scontro- Sono apparse scritte offensive contro gli italiani. E c’è stato nella serata di Lunedì, nei pressi del centro, uno scontro, con un gruppo di italiani presi di mira, che hanno dovuto lasciare in fretta il locale. Purtroppo è volato uno schiaffo e uno spintone ma nessuno si è fatto curare in ospedale. Purtroppo gli ultras dell’ Eintracht hanno brutti precedenti anche a Roma e sono gemellati con quelli dell’Atalanta, altro “nemico” storici di quelli napoletani. L’attenzione sale col passare delle ore, con l’arrivo dei voli charter che porteranno anche gli ultrà napoletani in città.