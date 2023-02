Gazzetta – Spalletti carica i suoi e si complimenta con la società

Luciano Spalletti carica i suoi e si complimenta con la società.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore azzurro si è soffermato sulla rosa allestita in questa stagione e sul contributo di Kvara e Osimhen nella conferenza stampa pre Eintracht, squadra tedesca che sarà la prima grande rivale della fase ad eliminazione diretta: “Poi ecco Luciano Spalletti e il discorso si focalizza su Osimhen e Kvaratskhelia, i più attesi a Francoforte: “Sono ragazzi intelligenti e responsabili. Prendete Victor: appena ha sentito contro il Sassuolo un problemino alla coscia venerdì, ha chiesto subito la sostituzione, significa che sa ascoltare bene il proprio corpo. Lui e Kvara hanno la qualità per mandare segnali importanti al calcio mondiale. Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a sceglierli in un pacchetto molto ampio di giocatori”.