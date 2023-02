Gazzetta – Napoli troppo veloce: dietro si corre intensamente per la Champions

Il Napoli è imprendibile. La configurazione di squadra schiacciasassi ha determinato una corsa per la Champions che non ha limiti.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno lasciato le briciole agli avversari, che vivono una situazione di continua instabilità di classifica: “L’unica quasi immacolata è il Napoli, che viaggia a distanze siderali e con una sicurezza che le altre non hanno. Così dietro alla capolista si è attivata l’altalena: nella corsa Champions non c’è nulla di certo ed è un continuo su e giù tra chi si contende un posto al sole. Tutte le pretendenti hanno o hanno avuto dei problemi: identità, concentrazione o immaturità, scarsa forma. Insomma, nessuna è ben definita. E tutte lasciano punti per strada”.