Eintracht-Napoli, ultimissime di formazione direttamente da Sky Sport: Mathias Olivera è favorito su Mario Rui per una maglia dal 1′ contro i tedeschi nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. Torna Piotr Zielinski a centrocampo, in attacco Hirving Lozano ed in difesa, notizia dell’ultim’ora, Mathias Olivera su Mario Rui in extremis.