Eintracht, l’ex Kopke: “Sono fiducioso anche se sarà dura”

Andreas Kopke, ex Eintracht e campione del mondo a Italia 90, ha parlato ai media tedeschi del match di stasera. Ecco cosa ne pensa di Eintracht-Napoli:

“L’Eintracht fa bene da anni in Europa. Quando vedono tutti i tifosi che ci sono dietro la squadra, l’Europa viene scossa, è incredibile, da pelle d’oca. Secondo me, il Barça è ancora stordito, ricordiamo che improvvisamente ha giocato in trasferta anche se era in casa. Ho molta fiducia nell’Eintracht per stasera anche se il Napoli è la migliore squadra della Serie A. Sarà sicuramente dura, ma anche una bella gara”.