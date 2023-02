Di Lorenzo: “L’obiettivo è arrivare ai Quarti di Champions”

E’ andata di scena la super sfida di UCL, dove abbiamo visto un Napoli dominare a Francoforte. Ecco le parole di Di Lorenzo ai microfoni Sky:

“Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma tutti hanno fatto un buon lavoro. Siamo felici della vittoria. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo prevalso con il nostro gioco e la nostra qualità. Segnare in Champions non è così facile, questa è già la seconda volta per me quest’anno. Nello spogliatoio c’era un clima di grande sollievo e concentrazione”.

“Abbiamo una grande occasione in campionato. Trattiamo ogni partita come se fosse una finale, perché siamo un gruppo serio. Il Napoli non è mai arrivato ai Quarti di Champions: l’obiettivo è questo. Ora dobbiamo affrontare tutte le partite con determinazione. Ho visto un’opportunità e mi sono inserito, Anguissa era venuto troppo basso. Dovremmo provare in allenamento questi movimenti perciò bene Kvara per aver chiuso il triangolo con il tacco. Siamo partiti un po’ contratti ma Kim e Rrahmani hanno saputp prendere le misure giuste. Avremmo potuto essere più alti, abbiamo fatto la nostra partita con qualità”, ha concluso il capitano