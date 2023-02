Del Genio: “Osimhen e Kvaratskhelia due fenomeni, ma c’è un dato che esalta il collettivo azzurro”

Eintracht-Napoli, analisi Del Genio

“Osimhen e Kvara? Sono due fenomeni, punto, ma il Napoli fa i risultati col collettivo, giocando bene. Anche stasera, potrà esserci la prodezza di qualcuno, ma dipende molto dal collettivo. Il Napoli è a quota 76 gol tra campionato e Champions, ci sono tante giocate individuali, ma le giocate individuali sono comunque il 20% rispetto a quelli di squadre e pure le giocate individuali arrivano comunque in collettivo: pure sul gol di Kvara c’è il recupero di Politano, Olivera scarica il pallone ma segue Kvara ed è in area in caso di respinta.

Anche i gol frutto di prodezza sono frutto di un lavoro di tutti. Kim? E’ bravo tecnicamente, forte fisicamente, ma la qualità principale è la concentrazione. Gli errori tecnici capitano, il calo può arrivare, ma quando hai questa concentrazione in tutte le partite ti puoi fidare sempre”.