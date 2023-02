Eintracht-Napoli non comincia nel migliore dei modi: sono stati arrestati nove tifosi tedeschi, come riporta la Bild, poi rimessi in libertà per aver aggredito alcuni tifosi del Napoli in città.

Oltre ai vari comunicati di allerta del club tedesco su Napoli, anche la città tedesca sembra presentare notevoli disagi a causa di teppisti locali.