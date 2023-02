CdS – Retroscena Napoli, ADL prima di Spalletti aveva contattao Allegri: i dettagli

Ivan Zazzaroni, ha svelato importanti retroscena sul Napoli al Corriere dello Sport, oggi in edicola. Il giornalista scrive:

“Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato Allegri ebbe parole di stima per Spalletti che il presidente aveva bloccato da molto tempo. Dunque, qualcosa di buono Allegri ha combinato negli ultimi venti mesi: ha centrato l’allenatore per il Napoli”.

Allegri sarebbe stato contattato per allenare la squadra azzurra, ma il tecnico toscano non ha accettato la proposta del Presidente Aurelio De Laurentiis.