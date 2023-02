Bobo Tv, Adani al Napoli: “Non sottovalutare l’Eintracht, servirà la miglior prova!”

Nel corso della Bobo Tv è intervenuto l’ex difensore Daniele Adani in vista della sfida del Napoli contro l’Eintracht:”Sulla carta il Napoli è favorito, ma Glasner dell’ Eintracht ha un profilo Red Bull scuola Ragnick e non è solo transizione veloce ma cerca anche palleggio. L’Eintracht è una squadra da non sottovalutare, davanti c’è Kolo Muani che ha subito la parata più clamorosa forse della storia in finale mondiale all’ultimo minuto. Hanno diversi giocatori interessanti, è una partita da giocare. E’ una grande prova, servirà il miglior Napoli”.