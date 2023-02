Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match Eintracht-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli sta facendo un campionato esagerato e non è in Champions per caso. Può essere ancora più esagerato se arrivasse in fondo, anche se l’Eintracht è reduce da un cammino importante ed è sempre un confronto 50 e 50. Mai nessuno parte favorito in questi match”.