Osimhen: con un altro gol attiverà una clausola nel suo contratto!

Victor Osimhen è il bomber indiscusso di questo Napoli e può vantare già 19 reti messe a segno tra campionato e Champions League.

Con un altro gol, l’attaccante nigeriano potrebbe attivare una clausola di bonus che porterà al partenopeo oltre 130.000 euro di guadagno. Inoltre, ogni 5 gol oltre i 20 raddoppierà lo stesso bonus, fino ad un massimo di 500.000 euro. Possiamo concludere quindi, che il trascinatore della squadra di Luciano Spalletti, ha senz’altro un motivo in più per continuare a far gonfiare la rete proprio come canta un noto coro azzurro!

a cura di Emanuele Cantisani