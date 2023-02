Mattino – “Spalletti non vuole che il Napoli si senta favorito sull’Eintracht…”

Per Luciano Spalletti conta soltanto una cosa: vincere giocando come se fosse una finale. Quindi, chiede massima concentrazione ai suoi in vista della doppia sfida contro l’Eintracht.

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico toscano non vuole che gli azzurri si sentano favoriti rispetto ai tedeschi. Passare il turno sarà complicato e, proprio per questo motivo, bisogna restare con i piedi per terra e focalizzarsi sull’obiettivo quarti di finale.

Pensare di poter vincere facile significa peccare di presunzione, un errore che il Napoli non può commettere.