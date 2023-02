Mattino – Spalletti e staff preparano il Napoli alla sfida contro l’Eintracht

Massima concentrazione è ciò che chiede Luciano Spalletti alla squadra azzurra in vista dell’appuntamento di Champions League con l’Eintracht (domani ore 21:00, Duetsche Bank Park).

Il tecnico toscano, accompagnato dal suo staff, sta preparando i suoi al meglio, ponendoli di fronte alle eventuali difficoltà che potrebbero incontrare sul campo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, oggi Baldini e Domenichini mostreranno sia a Lobotka che ad Anguissa i video delle azioni a centrocampo dei tedeschi. Proprie queste, infatti, rischiano di essere le circostanze più pericolose della partita.

La regola è sempre la stessa: fare in Europa quello che si fa ogni domenica in Italia, come già successo con Ajax, Liverpool e Rangers.