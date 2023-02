Mattino – Poli del CIES: “Vi svelo il motivo del successo del Napoli…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Raffaele Poli nel corso di un’intervista.

Il ricercatore svizzero e direttore del CIES (Osservatorio calciomercato internazionale) si è soffermato sul Napoli e sul suo rendimento sia in Italia che in Europa. Questo le sue parole: “Il Napoli ha saputo rinnovarsi e approfittare dei problemi finanziari di Juventus e Inter, che vanno avanti con il freno tirato in seguito al pesante indebitamento. E non dimentichiamo che anche il Milan non è messo benissimo”.

Poi, parentesi sul valore di Osimhen e Kvaratskhelia in ottica mercato: “In caso di vittoria in Serie A e di un possibile buon cammino in Champions, ci sarà un assalto da parte dei club inglesi. Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere tentato a partire e il Napoli incasserebbe una cifra molto alta. Stesso discorso vale per Kvaratskhelia, anche se il georgiano è appena arrivato e ha un contratto fino al 2027, quindi sarà meno difficile trattenerlo”.