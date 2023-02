Mattino – ADL non ha dubbi: Kvaratskhelia resterà al Napoli

De Laurentiis ha le idee chiare sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia: resterà in maglia azzurra. Il presidente del Napoli, infatti, è pronto a blindare il giocatore.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron partenopeo non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il georgiano, tanto da non voler prendere in considerazione qualsiasi affare gli verrà eventualmente proposto.

Discorso diverso, invece, va fatto per Victor Osimhen. Il nigeriano è nel Napoli da tre anni, con un guadagno di circa 4,6 milioni di euro. Sedersi a trattare il rinnovo, visto anche il suo rendimento in stagione, non è cosa semplice. Trattenerlo sarà un’impresa ardua da portare avanti.