Le contendenti alla Champions League dopo i risultati della Serie A 2022/2023: anteprima

Il campionato italiano di calcio elite è iniziato nella prima metà di agosto 2022 e si concluderà all’inizio di giugno 2023. Alla competizione parteciperanno 20 club di 17 città, che terranno 38 turni. Quattro squadre si qualificheranno per la UEFA Champions League la prossima stagione. La lotta per entrare nei quattro più forti dovrebbe essere estremamente ostinata.

Le principali contendenti per entrare in UEFA Champions League a fine stagione, secondo i bookmaker, sono le seguenti squadre: Napoli, Milan, Inter, Roma e Atalanta.

Napoli

Wards Luciano Spalletti all’equatore del torneo guidava con sicurezza la classifica. Allo stesso tempo, il vantaggio del Napoli sugli inseguitori più vicini è stato piuttosto impressionante. L’idea di Aurelio De Laurentiis può ottenere il terzo scudetto della storia. La lotta per le medaglie d’oro dovrebbe essere dura, ma i “piccoli asini” dovrebbero essere tra i primi quattro con un’alta probabilità. Nonostante ciò, i “partenopei” dimostrano ottimi risultati e al primo turno hanno subito una sola sconfitta in trasferta dall’Inter.

Il Napoli ha una buona rosa. Al 19 ° round, i Blues avevano la migliore difesa e attacco del campionato. Inoltre, durante questo periodo, i partenopei hanno vinto 16 vittorie in casa e perso punti in sole tre partite. Giovanni Di Lorenzo e soci continuano anche ad esibirsi sulla scena internazionale. Tuttavia, il compito principale della stagione per i napoletani, molto probabilmente, è il titolo in Serie A.

Milano

I ragazzi di Stefano Pioli stavano bene in questa stagione e alla fine di gennaio 2023 i rossoneri erano tra i primi tre in classifica. Il Milan è rimasto incredibilmente indietro rispetto al primo Napoli, quindi sarà estremamente difficile per i “diavoli” competere per il campionato. La lotta principale per l’idea di Red Bird Capital Partners e Elliott Management dovrebbe essere per le medaglie d’argento. Allo stesso tempo, c’è ancora la possibilità che i “rosso-neri” siano fuori dai quattro più forti. Per evitare che ciò accada, Davide Calabria e i suoi partner devono raccogliere punti di test con maggiore regolarità.

I rossoneri hanno un roster forte e ben giocato con giovani promettenti e giocatori esperti. Sarà difficile per i “diavoli” competere per l ‘”oro”, ma il Milan, molto probabilmente, dovrebbe finire tra i primi tre.

Inter

Ragazzi Simone Inzaghi nell’attuale sorteggio di Serie A non ha giocato molto stabile. Delle 18 partite, i “nero e blu” sono riusciti a vincere i due terzi delle partite. Allo stesso tempo, gli abitanti di Giuseppe Meazza hanno subito cinque sconfitte da Lazio, Milan, Udinese, Roma e Juventus. Tuttavia, ciò non ha impedito ai “serpenti” di essere tra i primi tre dopo il primo round del campionato. I nerazzurri hanno avuto uno degli attacchi più forti del campionato, ma in difesa Milan Skrinjar e soci non si sono comportati nel migliore dei modi. In media, l’Inter ha subito poco più di un gol ogni 90 minuti di gioco.

I “Black and Blue” hanno una formazione forte, che include un gran numero di artisti esperti. Quindi i “serpenti” potrebbero finire tra i primi tre.

Roma

La squadra di José Mourinho sta vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi anni. È molto probabile che i giallorossi finiscano nella zona della Coppa dei Campioni, e il Lupo dovrà affrontare una dura lotta per i quattro più forti. In 19 turni di campionato, la Roma ha vinto 11 vittorie e pareggiato quattro volte, perdendo anche. Allo stesso tempo, nelle prime quattro partite del 2023 in Serie A, i romani sono riusciti a battere a secco Bologna, Fiorentina e La Spezia, e anche a pareggiare in trasferta con il Milan.

La Roma non brilla con il gioco in attacco, ma la difesa dei “giallorossi” è una delle più forti del campionato. Se Lorenzo Pellegrini e compagnia continueranno a segnare punti regolarmente, potranno competere per le medaglie di bronzo o d’argento.

Atalanta

I ragazzi di Gian Piero Gasperini sono partiti bene nel segmento di gennaio, ma secondo i risultati di 19 round non erano tra i primi quattro. Dopo aver ottenuto 10 vittorie, in 5 casi la “Regina delle Provinciali” ha pareggiato, perdendo anche quattro volte. Persa l’Atalanta nel 2022 contro Lazio, Napoli, Lecce e Inter. La “dea” ha del potenziale, ma a causa della serie fallita, sarà difficile per il club bergamasco ottenere un biglietto per la Champions League per la prossima stagione.

La selezione dei giocatori della “regina delle provinciali” non è male, ma sarà difficile per l’idea di Antonio Percassi anticipare Roma, Inter e Milan.

La nostra previsione

L'Atalanta è instabile e molto probabilmente non riuscirà ad entrare nelle prime quattro. La Roma dovrebbe anticipare la Lazio e la "dea", ma difficilmente i "rosso-neri" e i "nero-azzurri" scavalcheranno. Milan e Inter determineranno tra loro chi diventerà bronzo alla fine della stagione e chi sarà la medaglia d'argento della Serie A. Il Napoli sembra molto potente e sarà in grado di ottenere il titolo di campione con un'alta probabilità.