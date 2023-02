Giornale – Bianchi: “Il Napoli può essere protagonista anche in Europa”

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, Ottavio Bianchi si è soffermato sul Napoli, dichiarando che la squadra di Spalletti ha grandi possibilità di conquistare anche l’Europa.

Questo quanto detto dall’allenatore del primo scudetto azzurro: “Non ho dubbi. Per quanto dimostrato e fatto vedere finora sono certo che questo Napoli possa recitare un ruolo da protagonista anche in Europa. Le corazzate internazionali farebbero bene a preoccuparsi degli azzurri. Penso che molti top club oggi abbiano più paura del Napoli che di tante altre squadre”.

Poi, parentesi su Osimhen: “Come Careca, Victor sente e vede la porta da ogni posizione. In questo momento è dominante in Serie A e credo possa esserlo anche in Champions“.