Spezia-Juventus 0-2: Kean e Di Maria trascinano la Juve al settimo posto

Si è appena concluso il match tra Spezia e Juventus, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Al Picco, i padroni di casa reduci dal 2-2 in trasferta ad Empoli che è costato la panchina a Luca Gotti, hanno dato filo da torcere alla squadra di Massimiliano Allegri aldilà dell’esito. Un gol per tempo infatti son bastati alla Vecchia Signora per portare i 3 punti a casa, siglati rispettivamente da Moise Kean e Angel Di Maria, con l’argentino sempre più galvanizzato dopo il Mondiale vinto con l’Albiceleste. Gli spezzini allenati momentaneamente da Fabrizio Lonieri, in attesa dell’ufficialità di Leonardo Semplici, hanno comunque offerto un’ottima prova, soprattutto ad inizio secondo tempo, impensierendo non poco la retroguardia juventina. Il cleen sheet è merito soprattutto di uno straordinario Mattia Perin, che in diverse occasioni ha dato prova di tutto il suo talento e portando a casa l’ennesima porta inviolata.

Con questa vittoria la Juventus sale momentaneamente al settimo posto, a quota 32 punti e a -9 dall’Atalanta.